Francesco Acquaroli

Francesco Acquaroli è il nuovo governatore dele Marche, dopo aver trionfato nelle lezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 alla guida di una colazione di centrodestra. Nato a Macerata nel 1974, inizia la sua carriera politica come consigliere comunale a Potenza Picena, dove nel 2009 è anche candidato, ma senza successo, per la carica di sindaco. Alle elezioni regionali nelle Marche del 2010 è eletto consigliere regionale nella lista del Popolo della Libertà. Esce dal Popolo delle Libertà ed entra in Fratelli d'Italia fin dalla sua fondazione. Nel 2014 è eletto al ballottaggio sindaco di Potenza Picena e si dimette dalla carica di consigliere regionale. Nel 2015 si candida una prima volta governatore delle Marche con il sostegno di Lega e Fratelli d'Italia, ma alla fine è il terzo dei contendenti. Acquaroli fa centro anche alle elezioni politiche del 2018, quando viene eletto deputato nelle fila di Fratelli d'Italia. Elezione che lo costringe a dimettersi dalla carica di primo cittadino.

6 risultati per "FRANCESCO ACQUAROLI"