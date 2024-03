ANCONA Un obiettivo imprescindibile e chiaro: far uscire le Marche dall’isolamento infrastrutturale. Un traguardo da raggiungere senza se e senza ma, anche se questo significa accontentarsi di una proposta a ribasso. Almeno per qualche mese. Deve essere questo lo spirito con cui il governatore Francesco Acquaroli sta affrontando la trattativa con SkyAlps per mantenere i collegamenti con Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli. «I voli di continuità territoriale sono un servizio pubblico di fondamentale importanza per le Marche, ottenuto nella nostra legislatura, con un grande impegno della Regione e del Governo nazionale - ha scritto ieri in un post sul suo profilo Facebook -. L’obiettivo è quello di superare l’isolamento e favorire il collegamento veloce delle Marche con i principali snodi nazionali e, di conseguenza, anche su scala internazionale».

Il lavoro di cesello

Martedì l’Enac ha inviato alla Regione una lettera in cui viene spiegata nel dettaglio la proposta di SkyAlps rivista e corretta rispetto alla prima versione, con più voli messi a disposizione ma pure con un costo superiore. Anche per discutere di questo dettaglio non trascurabile ieri mattina c’è stato un confronto tra i tecnici della Regione, quelli del Ministero alle Infrastrutture e quelli dell’Enac e oggi verrà formalizzato il documento tecnico con tutti i dettagli alla Regione. Poi l’iter prevede il sigillo del Mit e dovrebbe concludersi entro lunedì con una delibera di giunta regionale. «Ora stiamo lavorando in collaborazione con Enac e il Mit, nei rispettivi ruoli, per garantire un servizio efficace ed affidabile che nell’immediato affronti l’emergenza, garantendo la prosecuzione dei voli su Milano, Roma e Napoli», spiega ancora Acquaroli, che aggiunge: «Le procedure di valutazione sono in corso, ma sono stati fatti passi avanti importanti. Siamo fiduciosi di poter garantire la continuità di un servizio capace di rispondere alle esigenze dei marchigiani». La buona volontà di arrivare ad un compromesso accettabile è stata dimostrata da tutti gli attori in campo. Ora manca solo l’ultimo miglio di questa soluzione-ponte, in attesa del nuovo bando. E, quello sì, non dovrà essere di compromesso.