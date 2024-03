Milano, Roma e Napoli: la svolta. La giunta regionale dà l'ok a SkyAlps

ANCONA - Via libera a SkyAlps per i voli di continuità territoriale. La giunta regionale ha ratificato la decisione durante una riunione che si è tenuta nel pomeriggio in merito alla prosecuzione dei collegamenti aerei da Ancona verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli.

L’Enac nella giornata di ieri con una nota ha riferito che la proposta del vettore Sky Alps è ritenuta congrua e che, con una nota del 15 marzo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel carattere emergenziale della procedura, condivideva le predette proposte.

La giunta ha preso atto e deciso di comunicare all’Enac di procedere alla conclusione dell’iter, incaricando la struttura regionale competente in materia, di trasmettere all’Enac stesso, tale determinazione e di avviare quanto prima le attività per la nuova progettazione degli oneri di servizio pubblico per i voli da e per l’Aeroporto di Ancona.

Dalle note di Enac risulta che l’operatore Sky Alps si è reso disponibile ad operare voli sulle tre rotte (Ancona-Milano Linate, Ancona – Napoli, Ancona – Roma Fiumicino).