Miracolo Grottazzolina, la Yuasa conquista la Super lega

SIENA - Impresa. Magica impresa. Straordinaria impresa. Un'altra partita eccezionale, un'altra prova di forza e Grottazzolina sbanca anche Siena. Non è una vittoria come le altre, è una vittoria storica perchè significa promozione in SuperLega per una data - quella di oggi - che il paese e tutto il comprensorio ricorderanno a lungo.