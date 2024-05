Ciriachino d'oro ai vigili del fuoco

ANCONA - Ciriachino d'oro al comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona per l'attività svolta dopo il sisma del 9 novembre 2022. La cerimonia di consegna delle civiche benemerenze nel giorno della festa di San Ciriaco, patrono di Ancona è avvenuta in piazza del Plebiscito sotto la statua del Papa Clemente XII. Sei quest'anno i Ciriachini d'argento: al pasticciere Salvatore Lo Faro, autore da mezzo secolo di capolavori dolciari destinati tra gli altri alla regina Elisabetta, all'attrice Virna Lisi e ai papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ad Adelchi Tonucci, punto di riferimento del pugilato marchigiano, al presidente della Croce Gialla di Ancona Alberto Caporalini, al sindacalista della Fim-Cisl Benito Osimani e a Francesco Severoni, del pastificio artigianale Filotea, fondato con Pietro Giugliarelli, che esporta i suoi prodotti made in Marche in oltre 70 Paesi. Con loro anche il docente di Fisica tecnica industriale dell'Univpm Francesco Corvaro, esperto di clima, già rappresentante dell'Italia ai negoziati internazionali sulle politiche ambientali.