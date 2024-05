Frode fiscale milionaria: anche avorio nel tesoro sequestrato

SENIGALLIA - I carabinieri forestali del Nucleo Cites di Vicenza hanno eseguito un ingente sequestro di numerosi pregiati manufatti in avorio, detenuti illegalmente, di elevato valore artistico culturale. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona nel corso di un’articolata attività di indagine, denominata Operazione “Fast & Clean”, con cui ha disarticolato una organizzazione criminale costituita da soggetti di nazionalità cinese responsabili di una ingente frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro, nonché del riciclaggio e trasferimento in Cina dell’ingente mole dei proventi illeciti attraverso il sistema della “underground bank”, una “banca occulta” al servizio dell’economia illegale, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una preziosa collezione di opere d’arte in avorio di pregevole fattura.