ASCOLI - Un sorriso può cambiare prospettiva sulla vita. Una foto scattata assieme a tante altre ha immortalato un momento raro per il musicista e compositore ascolano Giovanni Allevi che da due anni combatte contro una grave malattia, un tumore che lo ha tenuto lontano dal palco fino allo scorso febbraio. Il maestro l'ha pubblicata sul suo profilo Instagram con un post che ha subito suscitato il sostegno e l'abbraccio virtuale di migliaia di fan.

«Da quanto non sorridevo così?», si è domandato Allevi, 54 anni, affetto da mieloma multiplo. «Prima ho guardato la foto di sfuggita, e sono andato oltre - scrive il musicista marchigiano. Poi però quel sorriso mi è rimasto in mente. L’unica testimonianza del dolore ancora intenso è la ruga sulla fronte».

L'ennesima dimostrazione di una incrollabile forza interiore, grazie alla quale è riuscito a superare momenti durissimi e dolori lancinanti, affrontando con determinazione un percorso terapeutico non facile. Scrive Giovanni Allevi nel post: «Tutto questo per dire che...devo ricredermi. A Sanremo in conferenza stampa ho affermato che la mia è una malattia cronica che non si vince mai. Può essere anche vero, ma si vince. Si vince tutti i giorni! Giorno per giorno!».

Numerosi sono stati i messaggi di vicinanza e di sostegno dei fan al post Instagram che Giovanni Allevi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Il tuo sorriso infonde coraggio», ha scritto un follower. E ancora: «Ogni giorno sei sempre più forte. Grazie per la forza che ci doni».

La malattia

A Giovanni Alleri nel giugno del 2022 - a seguito di fortissimi dolori alla schiena - è stato diagnosticato un mieloma multiplo, cioè una tipologia di tumore che colpisce le cellule del midollo osseo. Da quel momento, per il pianista è iniziato un ritiro dalle scene forzato, documentato sui social da pensieri che hanno compreso anche giorni particolarmente difficili. Fino al ritorno sul palco, avvenuto al Festival di Sanremo e seguito da una serie di concerti e di incontri da tutto esaurito.