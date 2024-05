Camion a fuoco, chiusa l'autostrada A14

SAN BENEDETTO - Chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare per un tir in fiamme. Un mezzo pesante si è incendiato mentre transitava in direzione nord nei pressi del casello di San Benedetto. È successo al km 311.7 in direzione Ancona, poco prima dell'entrata della galleria Monte Renzo.