PORTO SANT'ELPIDIO Curiosità a Porto Sant'Elpidio dove all'ingresso della Pizzeria Romana, lungo la Statale centro, è stato esposto questo cartello: «Ciao sono Diego Lisei e vi annuncio che domenica 19 maggio la pizzeria resterà chiusa perché papà Luca deve aiutarmi a spegnere le candeline sulla mia torta di compleanno. Grazie, riaprirà mercoledì 22 maggio».

La giornata

Lo stesso Lisei (padre) rimarca che «sicuramente sabato e domenica sono le giornate più intense e più remunerative e purtroppo creeremo anche qualche difficoltà a qualche cliente ma, credo, ci siano cose più importanti come appunto festeggiare i tre anni di Diego». Da qui la scelta di rinunciare all’apertura durante il giorno festivo per un’altra festa, quella in famiglia, per i gestori dell’attività commerciale sicuramente più importante. La notizia è circolata subito sul web e ha ovviamente scatenato molta curiosità per la scelta alternativa effettuata da parte del commerciante.