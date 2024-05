Tir in fiamme: caos sull'autostrada A14 nelle Marche

EMBED

Chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare per un tir in fiamme. Un mezzo pesante si è incendiato mentre transitava in direzione nord nei pressi del casello di San Benedetto. È successo al km 311.7 in direzione Ancona, poco prima dell'entrata della galleria Monte Renzo. L'autista del camion è fortunatamente riuscito a scendere immediatamente dal mezzo e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, la polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio, il personale della società autostrade e l'ambulanza del 118. L'uomo dopo esser stato visitato dai sanitari ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.