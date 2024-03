«Acquaroli non lo voglio nominare». Gaf della Vitturini (che poi precisa) all'inaugurazione del ponte

FERMO - Diventato virale oggi un video di Maria Lina Vitturini, sangiorgese e presidente regionale della Commissione per le Pari opportunità, nel quale, prima del taglio del nastro del nuovo ponte ciclopedonale sull'Ete, fra i Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, a un certo punto si interrompe dicendo di non voler nominare il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Il caso è finito subito all'attenzione dei social, anche se il video è stato rimosso nel giro di mezz'ora: «In realtà - commenta lei stessa - è stato tutto un equivoco. Mi avevano detto di non nominare il presidente perché il suo arrivo non era certo, sarebbe stata una sorpresa. Ma io, senza pensarci, l'ho fatto, per poi ricordarmi all'improvviso che era meglio non dirlo. Tutto qui. Insomma, una cavolata. Appena saputo che il video stava girando l'ho subito cancellato, ma evidentemente qualcuno l'aveva già notato».