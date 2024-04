Da San Marino con l'auto piena di tabacchi di contrabbando

MACERATA - Viaggiava in autostrada con mezzo milione di prodotti per fumatori trasportati in maniera illegale da San Marino alle Marche: la Guardia di Finanza lo ha denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'operazione si è svolta nei pressi del casello autostradale di Civitanova: i finanziari notano un’autovettura palesemente carica di merce e la fermano. Durante l’ispezione viene rinvenuto oltre mezzo milione di prodotti accessori ai tabacchi da fumo (tra cui cartine arrotolate senza tabacco, filtri e cartine semplici), soggetti ad imposta di consumo.