Btp Valore 4, ecco il tasso minimo garantito. Premio finale dello 0,8%, ecco i rendimenti e come sottoscriverlo

La data segnata sul calendario è quella del 6 maggio. Ancora poche ore e il Tesoro collocherà il nuovo Btp Valore, comunicando ufficialmente il tasso di interesse che riconoscerà ai sottoscrittori. Si tratta del quarto della serie partita lo scorso giugno: dopo ne sono seguiti uno a ottobre e quello di due mesi fa, grazie al quale finora il Tesoro ha raccolto dai piccoli risparmiatori 53,7 miliardi di euro. E sono proprio i piccoli risparmiatori, ai quali il prodotto è rivolto, ad aver apprezzato particolarmente: secondo i dati hanno prelevato 80 miliardi di euro dai loro conti correnti per utilizzarli specialmente per sottoscrivere proprio i Btp Valore.

Il Btp Valore 4

Il tasso minimo garantito verrà comunicato il 3 maggio. Le altre informazioni sono conosciute e ricalcano quelli precedenti: durata 6 anni, cedole crescenti distribuite ogni tre mesi e il meccanismo “step-up” di 3+3 anni.

Premio fedeltà dello 0,8% (0,133% annuo) che verrà incassato solo da chi lo acquisterà in sede di collocamento (dal 6 al 10 maggio) e lo manterrà in portafoglio fino alla naturale scadenza. Del resto la formula delle cedole crescenti (il tasso dell’ultimo triennio sarà più elevato rispetto a quello del primo) è pensato proprio per incentivare il piccolo risparmiatore a detenere il titolo piuttosto che a venderlo prima del tempo.

Le previsioni sui tassi

A proposito del rendimento del Btp a 6 anni attualmente in contrattazione sul mercato secondario, il mercato “prezza” questa scadenza sull’Italia al 3,5%. Ecco perché il tasso minimo garantito potrebbe non essere troppo diverso da quello del titolo precedente: 3,62% nella media tra i primi tre anni e i successivi tre, a cui aggiungere poi la quota annua del premio fedeltà. Il rendimento lordo, considerando un bonus di 20-30 punti base offerti dal Tesoro rispetto a quanto disponibile sul mercato secondario, potrebbe essere tra il 3,6% e il 3,8%. Non resta che attendere.

La tassazione agevolata

Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, e l’esenzione dalle imposte di successione. I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere, interamente o in parte, il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Come sottoscrivere il Btp Valore

Come per le precedenti emissioni, il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.