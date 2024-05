Allegri esonerato, cosa succede ora? Ecco la rivoluzione di Giuntoli: panchina a Montero, ma il futuro della Juventus è Thiago Motta

La rivoluzione di Cristiano Giuntoli parte da lontano, e non guarda in faccia nessuno. Lo sfogo di Max Allegri che durante la premiazione di Coppa Italia ha provato a scacciarlo dal campo con segni eloquenti è la punta dell’iceberg di un rapporto sotto zero, mai nato tra due figure apicali che avrebbero dovuto collaborare per il bene della Juventus. Invece ognuno avanti per la sua strada. Max è crollato nel girone di ritorno ma si è rilanciato in Coppa Italia, mentre Giuntoli era già al lavoro per la prossima stagione.

Di Gregorio per la porta, operazione impostata senza avvisare Max, e vari contatti con Thiago Motta, per ripartire dall’allenatore del Bologna nella prossima stagione. Allegri ha capito e ha deciso di anticipare i tempi della sua uscita di scena alzando i toni all’Olimpico, ma senza rinunciare a un euro del suo contratto in scadenza 2025. Niente buonuscita, nemmeno dopo la riunione infuocata in sede alla Continassa di questo pomeriggio nella quale al tecnico è stato comunicato il suo esonero, con effetto immediato. Ora la Juventus riparte dall'allenatore dell'Under 19 Paolo Montero reduce da una stagione non proprio esaltante alla guida della formazione giovanile bianconera ma uomo di carattere e personalità, proprio come in campo.

Il futuro è segnato e si attende solo il via libera di Thiago Motta col quale la dirigenza juventina ha già un accordo per un biennale (con opzione per il terzo anno) a poco meno di 4 milioni a stagione.

Si chiude l’era Allegri, durata un decennio - di cui due anni senza però allenare - dopo un quinquennio dorata e gli ultimi tre anni difficili, 12 trofei in totale anche se soltanto uno nell’ultimo ciclo, caratterizzato da tante difficoltà da gestire, fuori e dentro il campo. Max lascia convinto di aver centrato i due obiettivi stagionali, con il secondo esonero alla Juventus esattamente 5 anni dopo il primo: era il 17 maggio 2019, la sensazione è che non ci sarà una terza volta.

