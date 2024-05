Scontro auto-moto: centauro di 65 anni portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

MACERATA Auto contro moto, un uomo trasportato a Torrette. Incidente sulla strada statale Septempedana, a Villa Potenza di Macerata. Per cause in corso di accertamento, da parte della polizia locale intervenuta sul posto, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto il centauro, un 65enne, è finito violentemente a terra. Subito sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. L’automobilista è stata invece trasportata al pronto soccorso di Macerata per accertamenti.