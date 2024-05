CHIARAVALLE - Li hanno trovati morti in casa, morti entrambi probabilmente da giorni. Giallo in una palazzina di Chiaravalle dove poche ore fa sono stati ritrovati senza vita i corpi di una donna e di un uomo, madre e figlio di 90 e 55 anni. L'allarme è scattato su segnalazione dei vicini che da tempo non li vedevano ma sentivano un forte odore provenire dall'abitazione. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++