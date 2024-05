CHIARAVALLE Da giorni i vicini di casa non li vedevano più uscire. Nessun rumore. Sentivano solo un odore nauseabondo provenire dall’appartamento del primo piano di via Gramsci 20, a Chiaravalle, abitato da un’anziana madre e il suo unico figlio. Quando i vigili del fuoco, ieri pomeriggio, hanno forzato la porta-finestra del terrazzo è stata terribile la scena che si è palesata sotto i loro occhi. A terra c'erano due cadaveri in avanzato stato di decomposizione. I corpi di Maurizio Bucciarelli, 55 anni, e della madre Loredana Molinari, 78, sono stati trovati in sala, a poca distanza uno dall'altro, in posizione prona.

La disperazione

Hanno trovato la morte in una casa blindata, chiusa dall'interno, con le serrande abbassate e le finestre chiuse. Il silenzio che ha fatto scattare l’allarme dei vicini in una palazzina a due passi dal centro storico della cittadina che ha dato i natali a Maria Montessori ha nascosto una storia di dolore e disperazione. L’ipotesi investigativa dei carabinieri della Compagnia di Jesi, intervenuti sul posto con il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo, è che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio. Ovvero, che Bucciarelli, impiegato di banca, possa aver colpito a morte l'anziana madre per poi togliersi la vita. Ma servono riscontri, troppo presto per arrivare a conclusioni che potrebbero essere smentite dagli accertamenti medico-legali.

Le lesioni

Su entrambi i corpi sono stati trovati segni di violenza, tra cui risulterebbero alcune ferite da taglio e copiose perdite ematiche. Sarebbero state riscontrate anche delle lesioni al capo della donna. Ma, a causa dello stato di decomposizione dei cadaveri, serviranno ulteriori esami per definire le cause del decesso e la sequenza dei colpi mortali. Si è trattato di un raptus dopo un violento litigio, o un gesto dettato dalla disperazione e dalla volontà di morire insieme? Gli accertamenti degli investigatori, compresi gli esperti della Scientifica e del medico legale, sono andati avanti fino a tarda serata. I carabinieri hanno ascoltato a lungo gli inquilini della palazzina di via Gramsci. Era all'incirca da una settimana che non avevano più notizie del 55enne e della mamma. Una famiglia riservata ma descritta come molto unita, ancora più legata dopo la morte del marito della 78enne. Bucciarelli lavorava in banca, la madre era pensionata: usciva molto poco, solo per andare a fare la spesa o in lavanderia. Anche perché faceva fatica a camminare. Ieri pomeriggio, in particolare, è stato il dirimpettaio a chiamare i vigili del fuoco. Il sospetto che fosse accaduto qualcosa di grave era troppo forte. Alla mattina, la colf dei Bucciarelli era andata a casa loro. Trovando chiuso e non riuscendo ad entrare, se ne è andata. Del resto, la porta era stata chiusa dall’interno. Non sono stati trovati segni di effrazione. Nel pomeriggio, attorno alle 18, la drammatica scoperta. Su cui ora dovrà indagare la procura. Già oggi dovrebbe tenersi l'autopsia su entrambi i cadaveri, portati all'obitorio dell'ospedale di Torrette. La casa è stata sequestrata.

Gianluca Fenucci

Stefano Rispoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA