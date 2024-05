Pane I Love You! Nelle Marche arriva Panoramika, il festival dedicato all'alimento base della dieta mediterranea

Il festival internazionale del pane arriva ad Acqualagna nelle Marche. Otto le nazioni coinvolte nella tre giorni di eventi del festival Panoramika dal 18 al 20 maggio. L'iniziativa è organizzata dall’azienda agricola Il Gentil Verde e Panoramika Ets, con il patrocinio di Pesaro, Urbino, della loro provincia e dei comuni di Acqualagna, Fermignano e Piobbico.

Cosa ci sarà

Un gruppo di giovani imprenditrici dà il via a questo format tra gastronomia e cultura allo scopo di riunire panificatori e panificatrici da tutto il mondo, per condividere e solidificare buone pratiche sul mondo del pane.

Non a caso il nome "Panoramika" viene dal greco pan 'tutto' e horama 'visione, vista'. Ci saranno degustazioni, workshop, ed esperti, curiosi, appuntamenti culturali, dal teatro alla musica, a tema panificazione: dalla nascita in campo fino alla forma, passando per la macinatura e il riuso. I Paesi partecipanti sono Italia, Svizzera, Olanda, Germania, Austria, Danimarca, America, Australia.

L'obiettivo del festival

«Negli ultimi anni stiamo assistendo alla cosiddetta 'rivoluzione del pane' - riferiscono le organizzatrici - i panificatori fanno un’attenta ricerca sulla qualità delle farine e sulla lavorazione del pane grazie all’utilizzo dei grani antichi e a una lievitazione lenta e rispettosa di una tradizione secolare». L'obiettivo del festival è portare in campo questa rivoluzione ospitando il festival direttamente nell'azienda agricola Il Gentil Verde «per discutere e diffondere tecniche e problemi della coltivazione direttamente nel luogo in cui questi hanno origine».

Gli ospiti

Tra i numerosi relatori e ospiti del festival, spiccano: Aurora Zancanaro, titolare di Le Polveri Milano (vincitrice di 3 pani Gambero Rosso), Stefania Grando e Salvatore Ceccarelli, genetisti di fama mondiale, Massimo Fiorani (Prometeo il farro), l’antropologa Lucia Galasso, Francesca Grazioli (vincitrice con 'Capitalismo Carnivoro' del premio Science Book of the year), Elena Viganò, professoressa ordinaria di economia e estimo Rurale e Prorettrice alla sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze dell'Università di Urbino.