Fermo, 14 nuovi infermieri: l'Università Politecnica delle Marche consegna le lauree

FERMO Da ieri ci sono 14 nuovi infermieri, freschi di laurea in infermieristica alla sede di Fermo dell’Università Politecnica delle Marche. Nuovi professionisti pronti al mondo del lavoro o alla laurea specialistica, da poco attivata anche a Fermo, il cui ruolo è sempre più importante. Dal prelievo di organi in sala operatoria a cuore battente fino all’assistenza sanitaria, passando per le funzioni ospedaliere, l’importanza è sempre maggiore. La cerimonia di proclamazione e consegna delle lauree si è svolta ieri nel teatro dell’Aquila e il rettore Gian Luca Gregori ha rivolto un augurio ai neo dottori e neo dottoresse di «proseguire con entusiasmo il vostro percorso di vita, consapevoli delle competenze acquisite all’università Politecnica delle Marche.