Celebrity Hunted, Belen Rodriguez: «In fuga da mio marito e dai pannolini di Luna»

Per la prima volta insieme. Non era mai successo. C'è voluto Celebrity Hunted - Caccia all’uomo per riunire Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle hanno detto di sì, hanno deciso di partecipare al real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. Oltre alle due Rodriguez, la coppia formata da Raoul Bova e Rocio Munoz, i rapper Guè e Ernia e infine i due comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.