Le spiagge possono attendere. Nuova allerta meteo per temporali in arrivo sulle Marche, giù le temperature

Torna la pioggia

ANCONA - Neanche il tempo di indossare le infradito che è già ora di aprire di nuovo l'ombrello. La più capricciosa delle primavera, anche nelle Marche, non vuole saperne di decollare. Dopo alcuni giorni di sereno, con le temperature in salita, le spiagge avevano cominciato ad affollarsi e qualche temerario aveva anche azzardato i primi tuffi. Ma i programmi balneari vanno rimandati, almeno di qualche giorno. La Protezione civile delle Marche ha infatti dirmato un'allerta meteo per l'arrivo di temporali. Ci aspettano un paio di giorni bagnati, ma poi, il il sereno dovrebbe tornare nel weekend.