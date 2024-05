Sulle Marche sventolano 19 Bandiere Blu: premiata l'eccellenza costiera con una new entry

Nelle Marche avanzano le Bandiere Blu, con una new entry premiata nel corso della cerimonia che si è svolta a Roma nella sede del Cnr alla presenza del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. La Foundation for Environmental Education (Fee) ha consegnato ai sindaci d'Italia i vessilli che sono il simbolo dell'eccellenza costiera. Rispetto al 2023, le Marche hanno guadagnato una Bandiera Blu, consegnata a Porto Sant'Elpidio, che aveva deciso di non partecipare all'edizione precedente. In standby per 12 mesi, la spiaggia elpidiense è tornata a splendere tra le 481 (in 236 Comuni) sul podio.

Dunque le Marche passano da 18 a 19 Bandiere Blu, mentre tutti e sei gli approdi premiati lo scorso anno sono stati confermati.

Nel corso della manifestazione sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute.

ECCO LE SPIAGGE BANDIERA BLU NELLE MARCHE