Chiellini e l'augurio ai Portuali per i playoff: la carica dell'ex capitano di Juventus e Nazionale

Un augurio speciale. Ben riuscito. I Portuali Calcio Ancona , impegnati nei playoff di Promozione sognando l'Eccellenza, hanno superato sabato scorso al Del Conero (davanti a mille spettatori) la Biagio Nazzaro Chiaravalle imponendosi in semifinale 2-1. A trasmettere la carica, nei giorni precedenti, era arrivato anche un videomessaggio dell'ex capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini, legato da un rapporto di amicizia al capitano dei Dockers Andrea Savini: «In bocca al lupo per quest'esperienza bella, difficile e stimolante. Fiducia e voglia, in bocca al lupo e spaccate tutto».