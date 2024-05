Viva Rai2, Fiorello dice addio al programma: Amadeus fa la sua ultima apparizione in RAI

Anche quest'anno è arrivato il finale di stagione per Viva Rai2, lo show mattutino di Fiorello e compagnia. Su X si leggono i commenti di fan disperati, che sperano in uno speciale estivo o quantomeno di rivedere prestissimo il loro beniamino in televisione. Fiorello ha pubblicato uno screenshot di quella che è stata la sua ultima sveglia alle 3:20 della mattina, o meglio della notte, e i fan hanno commentato in massa, con la speranza che questo non sia un addio ma soltanto un arrivederci. "Ultima sveglia. Ci si vede alle 7 x l’ultima" ha scritto lo showman. "Ho già il cuore a pezzi, mi mancate… Ma è stato bellissimo, grazie per queste 2 stagioni pazzesche. Nessuno come voi, tranne Belzebú ovviamente!!!", "Bello vederti insieme ad Ama e Jovanotti, torna presto!", "Siete stati un ottima risorsa per le nostre giornate, una ricarica di benessere e buonumore, mancherete …buone vacanze e alla prossima stagione" hanno scritto alcuni utenti. Per l'ultima puntata infatti, Viva Rai 2 ha deciso di salutare gli spettatori con degli ospiti speciali: Amadeus, Jovanotti e Ultimo. E a proposito di Amadeus, per il conduttore si è trattato di fatto della sua ultima apparizione in Rai, dopo aver annunciato il suo addio alla rete e il nuovo ingaggio in Nove, dove con molta probabilità condurrà format televisivi che hanno a che fare con l'intrattenimento e la musica. "Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima idea" è l'ultimo messaggio firmato direttamente da Fiorello, apparso prima del nero della puntata. L'incognita sulla terza stagione rimane: i fan sperano ovviamente ci sia ma sarebbe impossibile darla per scontato. Lo showman in prima persona ha confermato che il suo futuro sarà in Rai ma ha parlato anche di un periodo di riposo. Forse è giunto il momento di nuove avventure anche per Fiorello. Photo credits: Kikapress music by Korben MKdB