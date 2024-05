Il meteo rovina la domenica in spiaggia: nuova allerta per temporali sulle Marche. Guarda le previsioni

ANCONA - Bisognerà attendere, probabilmente, ancora un po', per gustarsi la classica domenica in spiaggia. Dopo alcuni giorni con cielo abbastanza pulito e temperature in salita, proprio nel week end nelle Marche arriva l'ennesima allerta meteo di questa primavera che proprio non riesce a decollare. E anhe la prossima settimana si aprirà all'insegna del maltempo.

GUARDA LE PREVISIONI