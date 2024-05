Pucciarelli al 95', esplode il Benelli a tempo scaduto: si salva la Vis Pesaro (4-3). Recanatese in Serie D

PESARO La Vis Pesaro resta in Serie C. Lo fa nel modo più rocambolesco e clamoroso possibile sfruttando una rete al 95' di Pucciarelli che vale il 4-3 contro la Recanatese. Onore alla formazione leopardiana capace, con tre reti di capitan Sbaffo (due su rigore e una di testa con un'autentica prodezza) di impattare ben tre vantaggi dei padroni di casa messi a segno da Nicastro, Pucciarelli e Mattioli. Si salva la Vis, retrocede in Lega Nazionale Dilettanti la Recanatese che vanifica l'1-0 dell'andata realizzato da Melchiorri.

VIS PESARO – RECANATESE 4-3

VIS PESARO (3-4-1-2): Neri F. 6,5 (24’ st Polverino 6); Rossoni 6, Zagnoni 6, Neri G. M. 6; Da Pozzo 6, Di Paola 6, Rossetti 6,5, Mattioli 7,5 (34’ st Mamona 6); Pucciarelli 8,5; Nicastro 7 (25’ st Obi 6), Molina 6 (6’ st Karlsson 6,5). A disp. Mariani, Tonucci, Nina, Pecile, Ceccacci, Peixoto, Loru, Foresta, Valdifiori, Iervolino, Gulli. All. Stellone 7

RECANATESE (3-4-2-1): Meli 6; Shiba 5,5, Ferrante 6, Allievi 6,5; Raimo 5,5, Morrone 5,5 (21’ st Lipari 6), Fiorini 6,5 (39’ st Veltri sv), Longobardi 5,5 (21’ st Rizzo 6); Sbaffo 8,5, Carpani 6,5; Melchiorri 6 (12’ st Raparo 6). A disp. Tiberi, Mascolo, Prisco, Pelamatti, Guidobaldi, Mazia, Ferretti, Peretti, Ahmetaj. All. Filippi 5,5

ARBITRO: Perri di Roma 1 6,5

RETI: 26’ pt Nicastro, 37’ pt (rig.), 6’ st (rig.) e 26’ st Sbaffo, 44’ pt e 50’ st Pucciarelli, 17’ st Mattioli

NOTE: pomeriggio caldo, terreno di gioco in sintetico, spettatori; espulso al 48’ pt Peixoto; ammoniti Pucciarelli, Di Paola, Molina, Carpani, Sbaffo, Raparo, Longobardi; angoli 3-2, recupero 6+10

