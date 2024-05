Nuova allerta gialla per pioggia sulle Marche. È la numero 27 dall'inizio dell'anno e, in continuità con quella di ieri, mette in guardia per tutta la giornata di domani 16 maggio 2024 su fenomeno temporaleschi sull'intera costa regionale abbinati a possibili grandinate nel corso del pomeriggio. Una situazione non ideale in concomitanza della 18esima tappa del Giro d'Italia che attraverserà le Marche fino al traguardo di Fano (per info sulla viabilità e divieti leggi qui) previsto per le 16.20.