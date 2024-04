Ancona, nuovi macchinari al Salesi in ambito ginecologico: l'ospedale dorico sempre più all'avanguardia

Una strumentazione che consente di svolgere in regime ambulatoriale attività diagnostiche, ma soprattutto interventi operativi in ambito ginecologico, i quali diversamente dovrebbero essere condotti sotto sedazione all’interno di una sala operatoria. È il kit di Isteroscopia operativa ambulatoriale miniaturizzata – Sistema Betocchi (costo 29 mila euro) donato ieri al Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche dai Magazzini Gabrielli, storici sostenitori della Fondazione Ospedale Salesi Onlus. I macchinari possono essere utilizzati sia sulle donne adulte, anche in menopausa, sia su quelle giovani, garantendo l’integrità degli organi attraversati e consentendo di effettuare un’azione contenitiva sul canale cervicale in vista di gravidanze future.