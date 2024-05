Il centro sportivo sarà la cartina tornasole, o la prova del nove che dir si voglia, dell'intero progetto Tiong legato all'Ancona. L'importanza assunta dall'Ancona Sports Center, questo il nome scelto per la cittadella, sta diventando determinante non tanto per un aspetto meramente strutturale quanto più per la credibilità del percorso impostato dal presidente asiatico.



Il progetto



Un percorso inaugurato dall’avvento in città dell’aprile 2022 con i primi incontri nelle stanze di Palazzo del Popolo con i rappresentanti dell’ormai ex amministrazione comunale (in particolare con Valeria Mancinelli e Andrea Guidotti, rispettivamente ex sindaco e assessore allo sport). Centro sportivo come punto centrale del suo programma tale da sovrastare, nella scala valori degli ultimi anni, anche l'allestimento di una squadra che potesse ambire sin da subito alla promozione in Serie B. Per tutte queste ragioni, dopo le infinite peripezie sulla firma per l'acquisto dei terreni (sette ettari e mezzo) adiacenti al Del Conero, la buona riuscita dell'operazione diventa fondamentale. Sotto ogni punto di vista: progetto, strutture, credibilità.



Gli infiniti rinvii



Per terminare l'operazione, a livello tecnico, manca una firma. Esattamente quella sul rogito notarile per perfezionare in capo alla società Ancona Sports Center Srl - costituita dal socio unico The Dream Srl, partecipata dal presidente dell’Ancona Tony Tiong - l'acquisizione dei terreni per il valore di 1.214.000 euro meno la caparra già versata. Nel Cda di Ancona Sports Center Srl figurano l'amministratore delegato Roberta Nocelli e il commercialista del club Piergiorgio Ripa (fratello di Roberto, supervisore dell’area tecnica). Da qui al 30 giugno, come da impegno assunto in prima persona mediante pec, Tiong è atteso dal primo cittadino dorico Daniele Silvetti dopo i precedenti rinvii che si sono distribuiti tra gennaio e marzo. Varie, e talvolta di difficile comprensione, le motivazioni che hanno fatto sorgere più di un malumore tra i tifosi su un closing di fatto, già preparato in maniera impeccabile nelle fasi preliminari sia sponda Us Ancona sia sponda Comune (attuale e precedente). L'ultima sigla è stata rimandata dapprima per motivi di lavoro del presidente poi per la concomitanza del Capodanno cinese infine per ragioni di natura familiare. Tiong e il sindaco, in contatto tra loro, hanno poi pattuito la deadline entro il 30 giugno. A "salvezza acquisita" anche se, lo stesso patron, aveva annunciato attraverso comunicato l'intenzione di proseguire in ogni caso. Ora servono i fatti, senza ulteriori posticipi.



L'impiantistica al centro



Oltre all'Ancona Sports Center, rispetto al passato, la situazione dell'impiantistica a disposizione dei colori biancorossi è sicuramente migliorata. Sono un ricordo, per fortuna, gli infiniti pellegrinaggi per trovare un campo dove allenarsi. E neanche tanto tempo fa. Tra le strutture a disposizione va ricordato, anzitutto, il Del Conero. Lo stadio di Passo Varano è stato rinnovato in molti suoi aspetti e resta tuttora oggetto di diverse migliorie. Poi il Dorico, quasi ultimato e pronto all’inaugurazione, destinato a diventare sempre di più la casa delle formazioni giovanili. Ancora: il Centro Federale Paolinelli, sede degli allenamenti della prima squadra nelle ultime stagioni. In ultimo, il Sorrentino di Collemarino altra location che ospita le formazioni under nazionali. Basi solide su cui poggiare. E non è poco.