ANCONA Nuovo anno, stessa storia. Nonostante le risorse impiegate per abbatterle - 9 milioni di euro solo nel 2023 - anche nel 2024 le liste di attesa si confermano la spina nel fianco della sanità. Nelle Marche come nel resto d’Italia. Recuperare la battuta d’arresto sulle prestazioni durante il biennio nero del Covid non è compito semplice e richiede tempo. Ma la salute non aspetta. E se per fare una mammografia ci vuole più di un anno, il problema impone una soluzione nel breve periodo.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Alleviare il dolore ai bimbi incurabili, la missione del dottor Simone Pizzi: «A Villa Maria in arrivo 6 posti letto per il day hospital»

Va peggio alle donne

Dal monitoraggio dell’Agenzia regionale sanitaria aggiornato a gennaio emerge come quella marchigiana non sia una sanità per donne: le mammografie e le ecografie al seno registrano i risultati peggiori - in termini di attesa - tra tutte le prestazioni del Pngla (il Piano nazionale per il governo delle liste di attesa). A parlare sono freddi numeri: per una mammografia bilaterale il tempo medio di attesa registrato a gennaio è di 63 giorni per la classe di priorità B che dovrebbe essere garantita invece entro 10 giorni. Non va meglio nel caso di priorità D (differibile) da erogare in 60 giorni al massimo: siamo invece a 138. Ed è una media, quindi significa che c’è anche chi aspetta di più. Quanto alle programmate, arriviamo a 339,6 giorni di attesa.

I casi limite

Passiamo alla mammografia monolaterale: attesa media di 157 giorni per le prestazioni con priorità D e 226,6 giorni per le priorità P. Vogliamo parlare dell’ecografia bilaterale della mammella? Per le priorità B, anziché 10 giorni l’attesa è di 39,3 giorni; per le D 116,2 giorni e per le P si sfiorano i 311 giorni. Arrancano anche le prime visite, soprattutto quelle con priorità B: per una visita chirurgia vascolare, i tempi medi di attesa sono di 18,4 giorni, per quella endocrinologica 22,5 giorni. Con le visite neurologiche saliamo a 19,1 giorni e con quelle oculistiche a 19,9 giorni. Ma il trend negativo si registra anche nelle sale operatorie, come testimonia il monitoraggio dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. L’analisi sul primo trimestre del 2024 riguarda i tempi di attesa per i ricoveri di Classe A, ovvero quelli da garantire entro 30 giorni per i casi clinici che «potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi», spiega il Ministero della Salute. Emerge invece come su 95 interventi chirurgici totali per tumore maligno alla mammella, appena 11 siano stati erogati nei tempi giusti, quindi solo l’11,5%. Dato fortemente negativo anche quello sugli interventi chirurgici per tumore maligno alla prostata: dei 14 totali nel primo trimestre 2024, solo due ricoveri sono stati garantiti entro soglia (il 14,2%).

Il fronte chirurgico

Percentuali che migliorano negli interventi chirurgici per il tumore del polmone: siamo al 44,4%, con tempi di ricovero centrati in 12 casi su 27. Buono invece il risultato sugli interventi chirurgici per melanoma: quattro su cinque erogati nei tempi. Ora, va detto che, come ha di recente ricordato il governatore Francesco Acquaroli, la domanda di prestazioni sanitarie nei primi tre mesi del 2024 è cresciuta del 65%. «Tutte quelle prestazioni che non erano state chieste al sistema negli anni del Covid, stanno arrivando ora in massa, creando un collo di bottiglia», l’analisi del numero uno di Palazzo Raffaello. Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere un problema di questa portata. Ma lo stallo non può durare ancora a lungo. Ne va della salute dei marchigiani.