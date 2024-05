Malore dopo una cena con gli amici, crolla a terra e muore: addio al professor Luciano Catalani

Era andato come faceva spesso il sabato sera a cena fuori con gli amici, stavolta al Cruiser a Fano. Tragica fine quella di Luciano Catalani - 80 anni compiuti ad aprile - ex professore di italiano e anche vice preside alla scuola Marchetti, ex marito di Maria Angela Paradisi, docente di Economia all'Università Politecnica delle Marche, morta alcuni anni fa.



Ieri sera dopo aver cenato e accompagnato il pasto con battute e aneddoti, all'uscita dal ristorante mentre camminava a braccetto con un amico il maledetto malore. Erano da poco passate le 22, Luciano è crollato a terra, nessuna reazione nonostante le sollecitazioni. Si è capito subito che la situazione era grave, immediato l'intervento del 118 che ha provato a rianimarlo davanti agli amici atterriti per 45 minuti ma senza esito.

Come la prassi richiede sul posto anche i carabinieri e quindi il magistrato con i familiari che aspettando tutte le verifiche non possono allestire nè la camera ardente e neppure fissare la data dei funerali.