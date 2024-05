ANCONA Due pannolini sporchi lanciati fuori dalla finestra di un’abitazione. È la scena che ieri mattina si sono trovati a vivere i residenti del Piano. Per la precisione, dell’area attrno a largo Sarnano. È proprio nel piazzale a pochi passi da via Giordano Bruno che ieri, attorno alle 11, sono volati i due pannolini. Uno di seguito all’altro sono precipitati sull’asfalto. Per fortuna, il lancio non ha colpito né i passanti, né le auto che lì, solitamente, cercano parcheggio o si mettono in fila per rifornirsi al distributore di benzina.

APPROFONDIMENTI IL CASO Strip in strada, poi urla e insulti contro l’anziana vicina a Jesi L'INTERVENTO Paura ad Ancona, crolla un controsoffitto in via Paolucci. Vigili del fuoco al lavoro: appartamento dichiarato non fruibile



Ma il degrado visto è stato troppo per lasciar correre. Ed è così che i residenti hanno deciso di chiamare gli agenti della polizia locale, arrivati in fretta e furia per cercare di risalire all’appartamento da cui era partito l’affronto dei pannolini. Gli agenti, anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto, ci hanno messo davvero poco ad individuare la finestra incriminata. Le divise del Comando delle Palombare sono entrate in un palazzo e poco dopo sono scesi accompagnati da una donna di origine africana. Sarebbe lei l’inquilina dell’appartamento.



La donna ha raccolto i due pannolini ed è poi tornata a casa. «Sono stati i miei bimbi» avrebbe detto, motivando l’increscioso, e degradante, accaduto. Con la speranza, da parte di tutti i residenti della zona, che episodi del genere, privi di qualsiasi tipo di civiltà, non avvengano più.