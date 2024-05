ANCONA La chat apparentemente amichevole, le prime confidenze e poi le richieste illecite: «Inviami le foto del tuo seno o finisci nei guai». La trappola social, per la procura di Ancona, è stata tessuta da un 35enne di origine svizzera, accusato di adescamento di minore per le conversazioni avute con una 12enne su Instagram. L’uomo, attualmente detenuto in carcere, sta affrontando il procedimento davanti al gup Francesca De Palma. La prima udienza è stata rinviata per un difetto di notifica. Si discuterà il 17 ottobre, quando il giudice deciderà se ci siano i presupposti o meno per esercitare nei confronti dello svizzero l’azione penale.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Arrestato un giovane egiziano, concesso anche il nulla osta all'espulsione IN TRIBUNALE «Hai un amante». Poi insulta la moglie e le spacca i cellulari: per lui braccialetto elettronico



La ricostruzione



Il contestato adescamento risale al maggio del 2019, quando la vittima, residente nell’Anconetano, aveva solo 12 anni. Stando a quanto emerso, i due si erano conosciuti su Instagram. Sarebbe stato lui a darà il via alla conoscenza virtuale, parlando con la ragazzina attraverso due diversi profili social. Inizialmente, si sarebbe trattato di una semplice conoscenza, fatta di saluti e convenevoli. Poi, sarebbero arrivati gli apprezzamenti e le lusinghe. Infine - dice la procura - le richieste hot. L’imputato avrebbe iniziato a chiedere materiale pedopornografico alla sua interlocutrice. E il suo intento non sarebbe neppure tramontato quando lei le aveva detto di avere solo 12 anni. «Mandami le foto del tuo seno» le avrebbe detto lui.



Le minacce



Al diniego della ragazzina, sostengono gli investigatori, l’uomo sarebbe partito con le minacce. «Guarda che ho parenti nelle forze dell’ordine, mandami quello che ti ho chiesto». «Io ti denuncio» avrebbe continuato l’imputato, minacciandola velatamente anche di diffondere con altri il contenuto delle chat. Un altro profilo, tra l’altro, avrebbe contattato la minorenne per spingerla ad assecondare le richieste del 35enne. Lei, terrorizzata, non aveva potuto far altro che bloccare tutti i profili da cui continuavano ad arrivare le richieste, rivolgendosi poi ai genitori. Di lì a poco, la denuncia sporta alla Polizia Postale di Ancona. Le indagini portate avanti con gli accertamenti sui social e l’acquisizione degli indirizzi Ip avevano fatto stringere il cerchio attorno al 35enne.



Nel 2022 l’uomo, difeso dall’avvocato Gabriele Galeazzi, è già stato condannato a cinque anni (in primo grado) dal tribunale di Lugano per fatti simili e commessi nei confronti di altre minorenni, sempre ricorrendo alle chat social. Sul web si sarebbe spacciato per un ragazzo molto più giovane della sua età anagrafica. Almeno una quarantina i capi d’accusa contestati dal tribunale svizzero.