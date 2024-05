ANCONA Il rumore sordo delle lamiere che finiscono sull’asfalto, il tonfo del corpo di una donna che viene sbalzata a terra, poi le urla e il sangue che si imprime sulla carreggiata. È di due feriti gravi il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio in via Martiri della Resistenza, all’altezza dell’attraversamento pedonale poco distante dal negozio Mattioli Sposi. Stando ai rilievi della polizia locale, si è trattato di un investimento: lo scooter condotto da un 66enne (procedeva in direazione Piano) ha travolto la donna, una 70enne, mentre stava cercando di arrivare da una parte all’altra di via Martiri.

I soccorsi



Sono entrambi finiti violentemente sull’asfalto dopo il violento impatto, verificatosi attorno alle 15.45. Sono state soprattutto le condizioni dell’anziana, sbalzata di qualche metro dopo l’impatto, a destare le maggiori preoccupazioni: perdeva copiosamente sangue dal viso. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi di soccorso: l’ambulanza della Croce Gialla ha portato all’ospedale lo scooterista, la Croce Rossa il 66enne. Hanno tutti e due subito traumi facciali e cranici. Sul posto anche l’automedica del 118.

Vista la gravità iniziale della situazione, in un primo momento si è alzata in voto l’eliambulanza, poi il servizio è stato cancellato anche per le difficoltà di trovare un punto dove atterrare. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale dalle due ambulanze con codici di estrema gravità. Fortunatamente non risultano essere in pericolo di vita. Saranno ora gli agenti della polizia locale, intervenuti ieri per la gestione della viabilità e i primi rilievi, a ricostruire la dinamica dello schianto.



I pericoli



Non è certo la prima volta che via Martiri diventa teatro di gravi incidenti, spesso causati dalla velocità delle auto. Una strada insidiosissima per i pedoni che tentano di attraversare la strada. C’è solo un passaggio dove il semaforo per gli utenti deboli è a chiamata. Si tratta dell’impianto che si trova all’incrocio con piazzale della Libertà, in corrispondenza delle fermate del bus dove ogni giorno si ritrovano centinaia di studenti provenienti da almeno tre licei. Dove ieri s’è verificato lo schianto, invece, non c’è traccia di semafori a chiamata per i pedoni. Eppure, anche in quel punto si trova la fermata del bus. Attraversare la strada diventa così un’impresa.