SAN BENEDETTO Le polemiche che avevano preceduto il provvedimento erano state tante che erano prevedibili azioni di protesta da parte dei residenti. Si tratta della riapertura di via Lombroso, in zona San Pio X, per la quale l’amministrazione ha approvato una delibera per acquisire i terreni attigui e poter aprire la strada, fino a oggi a vicolo cieco, ma i residenti non ci stanno e hanno protocollato un documento in Comune.

I precedenti

Da anni i residenti di via Lombroso, nel quartiere Marina di Sotto, contestano l’apertura della strada che andrebbe a immettersi su viale dello Sport. Anni di discussioni, assemblee, polemiche fino a quando la scorsa settimana la giunta ha approvato una delibera con la quale si va ad acquisire le aree necessarie alla realizzazione del progetto stradale di collegamento tra via Lombroso e viale dello Sport, in attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica "Zona Marina di sotto – Piazza San Pio X”. Ma i cittadini non ci stanno. Da qui il documento protocollato nei giorni scorsi in municipio dove si afferma che tale modifica alla viabilità non sarebbe prevista nel Piano particolareggiato e che andrebbe a ledere coloro che abitano lungo tale strada da sempre a vicolo cieco.

Le motivazioni

«Abbiamo comprato le nostre abitazioni anche perché si affacciavano su una strada non trafficata e non percorsa da auto. Perché ora dobbiamo approvare tale modifica?», è quanto affermano i residenti. Il progetto non prevede solo l’apertura di via Lombroso ma anche la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con viale dello Sport e soprattutto l’acquisizione di un’area da 5.600 metri quadrati da destinare a parcheggi per recuperare le zone sosta che si andranno a perdere. Anche in merito a tale acquisizione ci sarebbero diverse perplessità in quanto i residenti sostengono che questi terreni acquisiti non saranno tutti a destinazione parcheggi. L’intervento del Comune prevede anche la realizzazione di marciapiedi lungo la strada che sarà aperta.

La delibera

La delibera, approvata dall’esecutivo, prevede la cessione totale delle aree a standard oltre alla realizzazione della rotatoria su viale dello Sport prevista dal piano particolareggiato di competenza dell’ente pubblico.