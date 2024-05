Matteo Renzi, da Loreto a Pescara in maxi ritardo per code e rallentamenti (cronici) in A14: «Ma Salvini è in ferie? Viene qui ogni tanto a vedere l'autostrada?»

Anche Matteo Renzi ha dovuto fare i contri con i rallentamenti, cronici, nel tratto marchigiano e abruzzese dell'A14. Perché a quelli che vanno da Pedaso fino a San Benedetto, spesso si sommano quelli del tratto che comprendono Piento, Giulianova, Roseto e Pescara. Oggi, visto che si trovava a Loreto e poi doveva raggiungere Pescara, ha provato l'ebbrezza dello slow motion naturale in auto.

«Ma Salvini è in ferie?»

«Non ho capito se dopo la campagna per le regionali Salvini ogni tanto è venuto perché ci siamo fatti due ore e mezza di coda» ha detto ai giornalisti presentri, arrivando a Pescara, Matteo Renzi. L'esponente di Italia Viva ha chiesto «Ma Salvini è in ferie?. Fondamentale anche per questo spendere i soldi europei, non a chiacchiere come sta facendo il Governo».