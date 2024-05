ANCONA - L'attività di rimpatrio costituisce il più valido ed efficace strumento per la lotta nei confronti dell'immigrazione clandestina, ma non l'esclusivo: sono già ben 45 gli ordini del Questore ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni, 14 gli accompagnamenti presso i CPR e 14 anche le misure alternativa del ritiro del passaporto e dell'obbligo di firma.



Sono due i rimpatri effettuati questi settimana dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona. Stiamo parlando di un cittadino nigeriano e di un cittadino bengalese entrambi irregolari sul territorio nazionale.

Il nigeriano classe 94' annovera tra i sui precedenti di polizia una resistenza a P.U e diverse violazioni di provvedimenti dati dall'autorità. Già gravato da una precedente espulsione, rientrava sul t.n. in violazione dell'art. 13 del Testo Unico sull'Immigrazione, venendo perciò condannato alla pena della reclusione per mesi 8. Irregolare sul territorio, si procedeva perciò all'accompagnamento in frontiera ed al successivo rimpatrio in Nigeria.

E' di quale giorno fa invece il secondo rimpatrio effettuato nei confronti di un cittadino bengalese irregolare sul territorio ed accompagnato dai poliziotti della Questura presso l'aeroporto di Milano Malpensa con direzione Dhaka.



Queste sono solamente le ultime operazioni realizzate dalla Questura del capoluogo dorico. Sono infatti già dieci i rimpatri effettuati dall'Ufficio Immigrazione a partire dal 1° gennaio 2024. E' questa la linea dettata dal Questore Cesare Capocasa. Ancona si dimostra città votata all'accoglienza che, tuttavia, deve essere intesa come strumento per migliorare la propria condizione di vita e non come indiscriminata possibilità di accedere sul territorio nazionale. Per chi sceglie di delinquere, di rimanere nella zona grigia dell'irregolarità, quello del rimpatrio continua ad essere lo strumento più efficace per assicurare da un lato la tranquillità sociale e la pacifica convivenza, dall'altro evitare situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica.