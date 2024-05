Ancora maltempo sulle Marche: nuova allerta meteo per temporali. È la settima solo a maggio

Terzo giorno di fila con l'allerta

ANCONA - Maggio non vuole saperne di decollare, almeno dal punto di vista meteorologico. Con le spiagge pronte per l'assalto dei bagnanti, manca ancora uno degli ingredienti principali: il cielo sereno. E bisognerà attendere un altro po'. La Protezione civile ha infatti dirmato una nuova allerta meteo per temporali sulle Marche. Si tratta del settimo allerta solo nel mese di maggio 2024. Questo ultimo bollettino aggiunge anche il vento, che nelle zone interne potrà arrivare al grado di burrasca (da 63 a 75 kmh)

