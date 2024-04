"Buona Fortuna" di Ermal Meta sono 12 fotografie per le orecchie

"Lavoro da quando ho 13 anni, per tanto in nero, sindacati servono"

Milano, 30 apr. (askanews) - Una riflessione sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale, "Buona Fortuna" è il nuovo album di inediti di Ermal Meta .

"Buona Fortuna è un concept album nella misura in cui racconta dodici episodi musicali dodici fotografie per le orecchie quindi un album fotografico da ascoltare di un momento particolarmente intenso della mia vita, non è soltanto il nome di questo disco, ma il nome di mia figlia".

"Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me" spiega Ermal, ma è un augurio in musica e poesia per la bambina che sta per arrivare.

"Le auguro di trovare il suo posto nel mondo e di sentirsi libera e di provare veramente la libertà senza avere paura, di non avere mai paura".

Ermal, insieme a Noemi, sarà per la prima volta il presentatore del Concerto del Primo Maggio al Circo Massimo a Roma. Una responsabilità e un grande onore per lui.

"Beh io sono un lavoratore, sono un lavoratore dello spettacolo, ma non sono sempre stato un lavoratore dello spettacolo ho iniziato a lavorare a 13 anni sempre in nero perché a quell'età non ti fanno un contratto quindi dai 13 almeno fino ai 18, 19 ho lavorato sempre in nero, e ci sono state occasioni in cui avrei avuto bisogno di essere sostenuto, insomma, in diversi ambiti. Il rapporto che ho con i sindacati, non esiste un sindacato dei musicisti, mi piacerebbe però che ci fosse. Magari lancio questa proposta".