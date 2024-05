Oroscopo di giovedì 16 maggio: la Luna saluta il Leone ed entra in Vergine, giornata di riflessione per i segni. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di giovedì 16 maggio. Affollamento astrale per il Toro. Mercurio è nel segno e fa compagnia a Venere, Giove, Urano e Sole. La Luna saluta il Leone ed entra nel segno della Vergine. Saturno e Nettuno sono in Pesci. Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Riflettere e portare pazienza». Diversi segni sentono il cambiamento della luna e li rende un po' nervosi. I segni di fuoco, come il Leone, sono in recupero. Quelli di Terra, invece, sentono un po' di stanchezza. I segni di Aria riescono a vedere un po' di serenità in amore e i segni di Acqua, invece, non sanno di chi fidarsi.

Le previsioni di Leggo per giovedì 16 maggio 2024.

Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua