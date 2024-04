Ecco la Gen3 Evo, il bolide che verrà impiegata in Formula E nelle prossime stagioni

Gen3 Evo. Si chiama così la monoposto che verrà impiegata in Formula E nelle stagioni 11 e 12, ossia prima dell'adozione della Gen4. L'accelerazione da 0 a 100 avviene in 1,86'', quasi un secondo in meno del bolide attuale e il 30% più veloce rispetto alla monoposto di Formula 1. L'andatura di punta è sempre di circa 320 km/h