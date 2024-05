PIOBBICO Un dramma nella notte tra venerdì e sabato, consumato a Vienna e arrivato a Piobbico come una pugnalata. È precipitato da una ponte della capitale austriaca un ragazzo di 21 anni, diplomato all’Alberghiero che nella capitale cercava un futuro migliore. Aveva raggiunto da qualche tempo suo fratello trovando così un punto di riferimento nell’attesa di una occupazione soddisfacente. Quando i soccorsi del 144 sono arrivati sul posto per il giovane non c’era più nulla da fare.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tassa bonifica, bollettini inviati agli alluvionati di Cantiano. Rossi (Civici): «Ha ragione il sindaco, è una beffa»

A Piobbico ricordano il giovane come un ragazzo schivo, taciturno che era solito trascorrere il suo tempo libero all’Acli. Insomma senza tracce che potessero indicare uno stato di malessere che si portava nel cuore. La notizia della sua tragica fine ha scioccato una intera comunità e non poteva essere diversamente anche in relazione alla sua giovane età. Dell’episodio sono stati informati i carabinieri di Piobbico che al momento non dispongono di altri particolari. Il ragazzo lascia i genitori e il fratello

. Il padre è partito per Vienna non appena ricevuta la terribile notizia. Nel tardo pomeriggio di ieri le voci sulla morte del 21enne si sono diffuse e il dolore e il cordoglio anche tra i suoi coetanei e i suoi amici di sempre è dilagato. Per il ritorno a casa della salma del giovane sarà necessario attendere il nulla osta della procura austriaca.