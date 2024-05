FANO Si è concluso mercoledì scorso il lungo percorso di confronto tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, rappresentate rispettivamente da Vania Sciumbata, Leonardo Bartolucci, e Alvise Carloni, con la sottoscrizione del protocollo sulla contrattazione sociale del territorio fanese per il 2024.

L'emergenza abitativa

Nell’occasione sono stati concordati importanti provvedimenti, tra i quali una serie di misure per affrontare l’emergenza abitativa di cui Fano, pur disponendo di una moltitudine di appartamenti sfitti, soffre da tempo. Tra queste, informano i sindacati: il finanziamento del fondo affitti operato esclusivamente con risorse comunali, dato che quest’anno né il Governo, né la Regione Marche hanno contribuito con contributi propri; ne hanno beneficiato 544 nuclei familiari in difficoltà nel pagare il canone e le utenze.

Il recupero dell’evasione

Inoltre, i sindacati comunicano che si è stabilito uno stanziamento in aumento rispetto al 2023 per l’esenzione Tari, il cui bando è scaduto nei giorni scorsi, e si è aumentata fino a 10.000 euro la fascia di reddito per la quale viene riconosciuta l’esenzione dal pagamento della quota Irpef comunale, come richiesto da Cgil, Cisl e Uil a salvaguardia dei redditi più bassi. Importanti risultati si sono ottenuti anche in merito ai costi dei servizi educativi, per i quali è stata incrementata la fascia Isee di esenzione.

La revisione futura

A questo riguardo è stato concordato un nuovo confronto tra Comune e sindacati per attuare una revisione complessiva del sistema di fasce adottato nel 2017 al fine di favorire una maggior equità nella compartecipazione degli utenti. Malgrado l’aumento dei costi energetici ed inflattivi per la gestione comunale, non si è provveduto all’aumento delle tariffe e si è confermata come prioritaria la lotta all’evasione che ha permesso di recuperare risorse da destinare a beneficio delle persone più fragili e con maggiori difficoltà economica.

L’obiettivo

Vista la crescita delle patologie legate alla demenza e all’Alzheimer e la insufficiente disponibilità di strutture dedicate nella nostra provincia, Comune e organizzazioni sindacali si sono impegnati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per arrivare al riconoscimento di Fano come “città amica dell’Alzheimer” al fine di sostenere i pazienti e le loro famiglie.

È stato infine confermata la volontà di rilanciare il protocollo sul rispetto per la prevenzione delle molestie e delle violenze sui luoghi di lavoro. In definitiva il giudizio espresso da Cgil, Cisl e Uil del territorio di Fano unitamente alle organizzazioni dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil sulla contrattazione sociale è positivo. L’auspicio è che anche la prossima amministrazione faccia altrettanto.