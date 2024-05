La Primavera dell'Ancona vince la finale d'andata con il Catania: è a un passo dalla promozione

ANCONA L’Ancona si porta a casa la gara di andata della finale playoff per la promozione in Primvera 3 battendo 2-1 il Catania grazie alle reti di Pangrazi e Wade Papa. Per il Catania, invece, ha accorciato le distanze nel finale Privitera. Nella gara di ritorno - in cui mancherà bomber Pangrazi per squalifica -, in programma sabato prossimo (ore 11) a Catania, l’Ancona avrà a disposizione due risultati su tre (pareggio e vittoria) per festeggiare la promozione, mentre con una sconfitta sarebbero gli etnei a trionfare in virtù del miglior posizionamento nella stagione regolare.

IL TABELLINO

ANCONA-CATANIA 2-1

ANCONA (4-3-3): Pierandrei; Bugari, Rosolani, Bruzzechesse, Marchegiani; Useini, Paglialunga, Mazzoni; Ogiesoba (Wade Papa), Pangrazi, Bambozzi (Girolimini). All. Tumiatti A disposizione: Braghetti, Galeotti, Grassi, Paoltroni, Amico, Atzori, Perri

CATANIA (4-4-1-1): Torrisi; Pappalardo, Gulli, Patalano, Allegra (Bonaccorso); Privitera (Montanaro), Di Pietro, Forti, D’Emilio (Di Stefano); Coriolano (Maugeri); Corallo. All. Biagianti A disposizione: D’Asero, Giannetto, Arena, Paradiso, Indelicato, Russo, Nastasi, Parco Reti: 26’ Pangrazi (A), 72’ Wade Papa (A), 81’ Privitera (C) Note: ammoniti Rosolani (A), Allegra (C), Pangrazi (A) Servizio di Leonardo Matteucci