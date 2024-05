ANCONA «Siamo stati sballottati, tra file interminabili e mancanza di comunicazione. Ad Ancona questa la chiamate accoglienza?». Nicola ha gli occhi iniettati di rabbia e segnati dalla fatica, dopo il viaggio dalla sua Bologna. Corre da un front office all’altro in tenuta da motociclista, con il biglietto per Igoumenitsa in mano, in un terminal infuocato in tutti i sensi, gonfio di passeggeri esausti, alcuni rassegnati, molti altri infuriati. Sono i 500 della Superfast, rimasti a piedi dopo un improvviso stop alla nave imposto dalla Capitaneria.

L’alt

Il problema tecnico, spiegano le autorità del porto, è emerso in un controllo di routine: non un guasto, ma un’anomalia nell’impianto di espulsione dell’acqua che ha richiesto un approfondimento e un alt precauzionale. La Superfast XI, che doveva salpare ieri alle 13,30, è stata sottoposta a un’ispezione più accurata e oggi ripartirà regolarmente. Attorno alle 14 tutti i turisti in attesa di essere imbarcati sono stati rimandati indietro, al terminal passeggeri, dove è scattata una selvaggia caccia al biglietto da switchare, fra proteste, litigi, insulti. Non la migliore immagine di sé offerta dal porto dorico: sogna in grande, ma inciampa nel quotidiano.

Il riposizionamento

Alla fine per tutti i passeggeri, a fatica, si è trovata una soluzione: una buona parte è stata accolta sulla Minoan (grazie alla collaborazione della Grimaldi Lines), salpata alle 19, ma c’è chi è dovuto partire in fretta e furia per Bari per salire al volo sulla Superfast gemella. Alcuni, invece, hanno preferito pernottare ad Ancona e attendere il traghetto del giorno dopo. Ma per un paio d’ore al terminal passeggeri è stato il caos. «Per cambiare il biglietto abbiamo fatto un’ora e mezza di fila al front office della Superfast e un’altra ora davanti alla Minoan, per poi sentirci dire che dovevamo tornare alla Superfast e ricominciare daccapo», lamentano Claudio e Nicola, diretti in Grecia per un tour in moto. «Qualcuno ci ha proposto di andare a Bari - aggiungono -. Ma scherziamo? Alla fine abbiamo trovato un compromesso: ci imbarchiamo sulla Minoan, rinunciando alla cabina».

Alle 16,30 una coppia di 80enni arrivati da Pisa e diretti a Cefalonia non aveva ancora la soluzione in tasca. «Ci hanno proposto di partire domani (oggi, ndr) lasciando l’auto ad Ancona. Ma come si fa? Piuttosto, preferiamo imbarcarci subito e dormire sul ponte». Una signora gentile si offre per aiutarli. «Dovete insistere con quella bigliettaia bionda, è lei che si dà da fare e accelera le tappe». Assistenza fai-da-te. L’ira dei 500 si infrange sull’assenza di una guida, di comunicazione. «Nessuno ci ha detto niente e non sappiamo che fare» lamentano Michael e i suoi amici, dall’Austria alla Grecia in bicicletta. «È un disastro» sentenzia Mustapha, dalla Germania alla sua Turchia col fratello. «Davvero i turisti li trattate così?». Welcome to Ancona.