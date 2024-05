Malore improvviso, Michela si accascia e muore a 10 anni davanti alla mamma. Disposta l'autopsia

MONTECCHIO - Un malore improvviso mentre si trovava a casa con la mamma, la disperata richiesta d'aiuto al 118 e un epilogo drammatico. Così è morta a soli 10 anni Michela Nunziata, una bambina di Montecchio Emilia. Il dramma, avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì, ha lasciato il paese senza parole.

Il malore improvviso

Michela ha iniziato a sentirsi male nel tardo pomeriggio di giovedì, la piccola ha perso i sensi e si è accasciata per terra spingendo la madre, Tiziana Fiore, a chiamare il 118.

La risposta è stata immediata: sul posto si sono precipitate l'ambulanza della Croce Arancione, l'autoinfermieristica di Montecchio e l’automedica reggiana, seguiti dall'elisoccorso di Parma. Nonostante il rapido arrivo del personale medico, che ha trovato Michela in condizioni critiche, i tentativi di rianimazione cardiopolmonare si sono protratti per un lungo periodo senza successo. La situazione si è aggravata rapidamente, portando al triste epilogo: il cuore di Michela ha cessato di battere, e la bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, dove è stata dichiarata deceduta. L’Ausl reggiana ha annunciato che verrà condotta un'autopsia per determinare le cause esatte della morte improvvisa di Michela, cercando di portare qualche risposta al tragico evento.

Il dolore per la morte di Michela

La notizia della morte di Michela ha lasciato la comunità di Montecchio in stato di choc. I genitori della bambina, Tiziana e Angelo Nunziata, sono stati sommersi dal dolore, mentre l'intera comunità ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia. La zia di Michela, Patrizia, ha condiviso il proprio dolore su Facebook con un toccante messaggio: «Un altro angelo è volato in cielo troppo presto. Ora sei nelle braccia del tuo nonno, che si prenderà cura di te. Riposa in pace piccola nostra, sarai sempre nei nostri cuori. Ciao Michela, le tue zie e cugine ti ameranno sempre».

Anche il sindaco di Montecchio, Fausto Torelli, ha espresso il proprio cordoglio: «Un dolore fortissimo per tutta la comunità – ha scritto – che in questo momento si stringe alla famiglia. Ai due genitori (Angelo e Tiziana) e a tutti i familiari va il nostro pensiero e abbraccio sentito».