ANCONA Basta una parola a far scoppiare un putiferio, con tanto di avvertimento: «Scriveremo al Presidente della Repubblica». Il vocabolo galeotto è «Costituzione», tolto dal titolo di una legge sul fotovoltaico approvata il 19 marzo dal Consiglio regionale. Ed è ancora l’aula di Palazzo Leopardi a fare da sfondo all’incidente diplomatico che ha anche visto i membri del Partito democratico abbandonare i lavori per protesta. Riavvolgiamo il nastro.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Matteo Renzi ieri a Loreto: «Sono io il vostro candidato. Sanità delle Marche in crisi con il governo di Acquaroli»

Durante la seduta di ieri, sui tavoli dell’assemblea legislativa è arrivata la proposta di legge numero 265 ad iniziativa del consigliere FI Gianluca Pasqui come modifica della normativa di cui sopra sulle «norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici». Parole a cui, nella titolazione dell’articolato, seguivano tre commi della Costituzione, ora rimossi per effetto di un emendamento a firma Luca Serfilippi (Lega) approvato ieri a maggioranza. Ed è proprio su questo dettaglio tecnico che s’è infiammata la polemica, con i dem sulle barricate.

L’accusa

In particolare, a scendere sul piede di guerra è stato il relatore di minoranza Fabrizio Cesetti: «È un fatto gravissimo, scriveremo al presidente della Repubblica», tirando così in ballo pure il Capo dello Stato. E prima della votazione sulla legge (approvata a maggioranza), l’intero gruppo dem ha abbandonato l’aula. «Sostengono che la modifica l'abbia richiesta il ministero perché altrimenti impugnerebbero la legge - ha rincarato la dose Cesetti - ma non è vero. E come potrebbe il ministero chiedere come modifica quella di togliere il richiamo alla Costituzione?». Questioni di lana caprina che tanto piacciono agli inquilini di Palazzo Leopardi. Al netto della guerra sui vocaboli, la legge approvata ieri comporta l’adeguamento della normativa regionale a quella statale nell’ambito della previsione delle aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici, con particolare riferimento alle aree ad uso agricolo. Costituzione permettendo.