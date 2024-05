Fiorello a Urbino per la consegna del Sigillo di Ateneo: «Mamma sognava una laurea, visto? Qualcosa l'abbiamo acchiappata» IL VIDEO

URBINO - Applausi, risate e una Lectio magistralis che si trasforma in un vero show. E' il giorno della cerimonia di Conferimento del Sigillo di Ateneo dell'Università di Urbino a Rosario Fiorello.

Appena ricevuto il Sigillo dalle mani del Rettore di Urbino, Firello si è rivolto alla mamma in sala: «C'è mia mamma qui, che sognava un figlio laureato... Mamma! Ce l'abbiamo fatta, o di riffa o di raffa qualcosa l'abbiamo acchiappata»

L'esordio all'asilo, la squadra di calcio e l'allenatore con l'agenzia funebre

La Lectio Magistralis: «L'imprinting l'ho avuto dall'asilo, mi chiamarono per una recita dove dovevo interpretare Ulisse.

Era un teatro ombre cinesi e quando cade il lenzuolo vedo il pubblico per la prima volta, tutti i genitori presenti entusiasti e questa ovazione mi galvanizzò, una gratificazione immensa che mi è rimasta. Poi feci le elemtari, le medie e non avevo lo spettacolo in testa: volevo fare il calciatore e cominciai a giocare nella squadra di Augusta e giravano con la macchina del funerale perchè l'allenatore aveva un'agenzia funebre e quando arrivavamo le formazioni avversarie si toccavano. Ma c'era qualcosa che non andava».

«Vedevo gli spettacoli dell'epoca, Valter Chiari, Paolo Panelli, Gino Bramieri, Pippo Baudo, Corrado e tutti mi incuriosivano. Poi iniziai con Radio Libera e lì Antonio Cacciaguerra (il mister con le pompe funebri) mi chiese di fare uno spot per la sua attività. Io facevo Jack lo squartatore con lo slogan finale... di riffa o di raffa ebbi successo».

La prima esperienza in un villaggio turistico

«Ad Agusta succede qualcosa che cambia la mia vita radicalmente: viene costruito un villaggio turistico della Valtur e mi presero come facchino di cucina. Faccio la prima settimana e dico: qui è durissima. Così comincio a cazzeggiare e divento amico dello chef che mi prende in cucina come aiutante di chef dei secondi e facevo sempre patate al forno. Attraverso l'oblò guardavo e vedevo che la vita stava là. Dove c'erano i camerieri. Ma ancora più vicino alle ragazze era il barman. E io stavo là.»

Nel frattempo in platea arriva un ritardatario e si siede in prima fila: «Lei arriva adesso? Si è perso tutto». E imita il discorso già fatto in time-laps tra l'ilarità generale.

«Il capovillaggio mi dice: devi fare l'animatore perchè sei nato per far divertire la gente. Faccio il servizio militare nell'82, Car a Bari e poi in provincia di Pordenone. In quel periodo si riaffacciano le Brigate Rosse che assaltano le caserme per prendere le armi. E io divento un soldato, nelle guardie con il colpo in canna. Cioè il futuro re dei karaoke combatteva le Brigate Rosse!»