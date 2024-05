Europee, Ricci (Pd): “Mi ispiro ai miei nonni, che si sono sacrificati per darmi una vita migliore”

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2024 “Mio nonno materno era falegname ed è morto a causa della vernice respirata nei mobilifici pesaresi. Mio nonno paterno, invece, ha fatto per 10 anni il minatore a Charleroi, ogni giorno scendeva sottoterra e portava in superficie un metro cubo di carbone. Anche lui è morto a causa del suo lavoro.” Ospite di 'Personale è Politico', il format del Partito democratico realizzato per conoscere meglio i candidati e le candidate alle elezioni europee, Matteo Ricci ha raccontato dei suoi nonni e di tutti i sacrifici che hanno fatto per il bene della sua famiglia. Matteo Ricci è candidato Pd per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione Centro. L’intervista completa è pubblicata sul sito del Partito democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev