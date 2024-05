ANCONA La finale playout di Seconda categoria diventa un ring di pugilato. Finisce nel peggiore dei modi la sfida tra Atletico Ancona ed Europa Costabianca, andata in scena domenica pomeriggio al Paolinelli della Baraccola. La scazzottata in pieno stile Bud Spencer e Terence Hill subito dopo il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria dei lauretani e la retrocessione dei dorici.



La tensione



Di quegli istanti concitati esistono alcuni video girati dagli spalti. La tensione sale subito alle stelle, tra spintoni e provocazioni reciproche. Si vede un giocatore in divisa rossa (quella dell’Europa Costabianca) sferrare quello che sembra uno schiaffo ad un rivale in maglia blu. Arrivano i compagni che cercano di sedare la rissa ma la situazione degenera ed è un dorico, stavolta, a sferrare un pugno ad un giocatore ospite. Alle loro spalle, un altro anconetano carica letteralmente il rivale che prima aveva tirato lo schiaffo e lo scaraventa a terra. Arriva di corsa l’arbitro che cerca di riportare la calma in campo ma ormai è troppo tardi. Dagli spalti, almeno tre tifosi cercano di entrare in campo. Uno di loro riesce a portare una gamba dall’altro lato della rete divisoria mentre un altro spettatore si sta arrampicando sulla barriera. Salvifico l’intervento di un dirigente che chiede ed ottiene di non peggiorare una situazione già drammatica. I tifosi abbozzano e tornano sui loro passi. Almeno loro. La querelle sul verde prato continua. Intervengono anche i dirigenti delle due società. I video amatoriali sono molto brevi e mostrano soltanto uno spaccato ma a sentire i racconti dei testimoni, il parapiglia è durato più a lungo. Culminando nel ferimento di almeno due membri del Costabianca, un dirigente ed un giocatore. Quest’ultimo sarebbe stato raggiunto dal pugno di un rivale. La vittima, a sua volta, ha involontariamente ferito con una testata il membro del proprio staff, come in una sorta di fuoco amico.

Nessuno si è fatto medicare



Nessuno ha voluto farsi medicare. La botta - soprattutto per il giocatore lauretano - è stata forte ma nonostante ciò, ha deciso di non recarsi in ospedale. Entrambe le società evitano di commentare l'accaduto, cercando di ricucire i rapporti e minimizzando. Per sapere cosa sia effettivamente accaduto bisognerà però attendere il referto dell'arbitro e l'eventuale decisione di un giudice sportivo. I video non mentono.